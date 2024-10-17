伊朗对欧盟和波斯湾合作委员会首脑联席会议最终声明内容的反应

据伊通社周四上午来自外交部的报道，巴卡伊强调：阿布穆萨岛、大通布岛和小通布岛三个岛屿现在和将来都是伊朗不可分割的一部分。使用歪曲的概念或重复伊朗这一重要领土的虚假和误导性说法并不能改变现实。伊朗伊斯兰共和国认为上述岛屿是伊朗领土不可分割的一部分，在遵守《联合国宪章》的原则和维护良好邻国关系的前提下，伊朗对其岛屿有行使的主权和管辖权。

他感到遗憾的是，该地区一些国家没有把重点放在伊斯兰世界、该地区和世界当前最紧迫的问题上，即犹太复国主义政权对被压迫的巴勒斯坦人民进行种族灭绝和对黎巴嫩的侵略，而是提出了针对邻国的毫无根据的领土主张。他指出，期待该地区国家利用与欧盟成员国（其中一些是以色列种族隔离政权的武器的主要供应国和政治支持者）的首脑联席会议的机会，追究其责任并制止以色列的种族灭绝和侵略。并促使占领政权的支持者不要与该政权共谋。

外交部发言人还指出，伊朗伊斯兰共和国的国防能力非常重要，它是行使合法自卫权和威慑潜在威胁与应对反叛和交战各方的威胁的必要手段，同时也是维护地区安全与稳定的能力。他表示，伊朗伊斯兰共和国本着负责任的态度，遵守国际法和《联合国宪章》的原则和规则，仅在自卫的情况下使用军事能力。

巴卡伊重申，伊朗伊斯兰共和国的核活动完全是和平的，那些对我国核计划的质疑是恶意、毫无根据且不可接受的。他提醒欧洲国家，由于特朗普执政期间美国政府的讹诈、不作为、消极态度，以及未能履行其承诺，因此在未能执行《联合全面行动计划》方面，他们是罪魁祸首。

外交机构发言人提到该地区的危险状况以及加沙和黎巴嫩的种族灭绝和持续侵略对该地区和平与安全的严重威胁，建议该地区各国当务之急是结束在被占领巴勒斯坦和黎巴嫩无辜者的屠杀及其基础设施的破坏。他们应该合作，采取集体协调行动，制止犹太复国主义政权的战争挑衅。

巴卡伊认为，欧洲国家在对待伊朗三岛问题上态度的改变，源于他们在面对犹太复国主义政权时采取了消极和妥协的政策。他建议欧盟避免重蹈过去干涉西亚地区、制造分裂的覆辙，应该让该地区国家自行通过直接且积极的对话来解决任何误解或担忧。