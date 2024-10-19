伊朗驻联合国代表处：辛瓦尔的殉难将成为巴勒斯坦青少年和儿童的榜样

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗驻联合国代表处在其 X 社交平台的账户上写道，当美军将萨达姆·侯赛因从那个地洞里拉出来时，尽管他有枪，但他卑微地恳求不要杀他，那些将萨达姆视为自己抵抗榜样的人都崩溃了。但当穆斯林看到辛瓦尔烈士穿着作战服，在战场中央不是躲藏起来，而是对抗敌人时，抵抗精神就会随之增强。
伊朗驻联合国代表处补充道：“辛瓦尔烈士将成为巴勒斯坦青少年和儿童的榜样，他们将继续走上解放巴勒斯坦的道路。只要存在占领和侵略，抵抗就会存在，因为烈士还活着，并且鼓舞人心。”
伊通社（IRNA）纽约10月19日报道：伊朗驻联合国代表处在谈到烈士和殉难在穆斯林和抵抗组织中的作用时表示，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人叶海亚·辛瓦尔的殉难将成为巴勒斯坦青少年和儿童的榜样，他们将继续为争取巴勒斯坦的自由而奋斗。
伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗驻联合国代表处在其 X 社交平台的账户上写道，当美军将萨达姆·侯赛因从那个地洞里拉出来时，尽管他有枪，但他卑微地恳求不要杀他，那些将萨达姆视为自己抵抗榜样的人都崩溃了。但当穆斯林看到辛瓦尔烈士穿着作战服，在战场中央不是躲藏起来，而是对抗敌人时，抵抗精神就会随之增强。
伊朗驻联合国代表处补充道：“辛瓦尔烈士将成为巴勒斯坦青少年和儿童的榜样，他们将继续走上解放巴勒斯坦的道路。只要存在占领和侵略，抵抗就会存在，因为烈士还活着，并且鼓舞人心。”
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