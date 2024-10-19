伊朗驻联合国代表处：辛瓦尔的殉难将成为巴勒斯坦青少年和儿童的榜样

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗驻联合国代表处在其 X 社交平台的账户上写道，当美军将萨达姆·侯赛因从那个地洞里拉出来时，尽管他有枪，但他卑微地恳求不要杀他，那些将萨达姆视为自己抵抗榜样的人都崩溃了。但当穆斯林看到辛瓦尔烈士穿着作战服，在战场中央不是躲藏起来，而是对抗敌人时，抵抗精神就会随之增强。

伊朗驻联合国代表处补充道：“辛瓦尔烈士将成为巴勒斯坦青少年和儿童的榜样，他们将继续走上解放巴勒斯坦的道路。只要存在占领和侵略，抵抗就会存在，因为烈士还活着，并且鼓舞人心。”