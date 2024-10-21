伊朗外长前往科威特和巴林

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人伊斯梅尔·巴盖伊在10月21日周一上午举行的首次记者发布会上表示，最近几周，伊朗外交部做出了许多努力，以防止犹太复国主义政权在加沙和黎巴嫩的杀戮、该政权挑起战争以及将其蔓延到该地区，这些努力始于伊朗外交部长访问黎巴嫩。

他表示：除了进行外交磋商和访问该地区一些国家外，伊朗外交部就防止紧张局势蔓延还与很多国家当局通电话，伊朗外长此行的目标之一是改善和扩大与邻国的关系。