《华盛顿邮报》承认：辛瓦尔的英勇牺牲揭穿了以色列的谎言

据这家美国媒体周一报道，以色列曾试图通过发布哈马斯政治局负责人叶海亚·辛瓦尔的最后时刻的视频，将他描绘成一个胆怯的逃亡者，最终死于以色列军队之手。然而，正是这些视频向世界许多人展示了他的勇气和战斗精神。

《华盛顿邮报》补充道：辛瓦尔的支持者利用这些视频和他手持武器、身上布满尘土的形象，将他作为一名战士来称颂，而不是一个躲在地道里、逃避战斗的人。许多观看视频的人不仅不认为这是失败和屈辱的象征，反而强调辛瓦尔向以色列无人机投掷木棍的行为，展现了他顽强的战斗精神。

据地区专家称，以色列正在输掉这场舆论战，至少在多数阿拉伯国家中已经失败。在几小时内，辛瓦尔最后时刻的照片被张贴在杰宁和西岸其他地区的海报上，甚至还被雕刻在墙壁上。阿拉伯社交媒体用户将这些视频变成了网络流行语，以庆祝他们认为的“英雄般的结局”。

伊朗驻联合国代表最近就辛瓦尔的英勇殉难发表声明称：伊朗人预测，所公布的辛瓦尔“身着作战服，在战斗中直面敌人”的照片”，这将激励他的同伴变得更加坚强。

中东全球事务委员会高级成员贝弗利·米尔顿·爱德华兹指出，这些视频对于哈马斯在舆论战中的胜利至关重要。并表示：“伊朗的看法是正确的。“ 这些视频以及之后发布的图片，与以色列一再提及的他躲藏在地下并利用以色列囚犯作为人盾的说法完全矛盾。他补充说：这些视频可能会进一步增加对哈马斯的支持，吸引更多巴勒斯坦人参与，并增强他们的抵抗意志。

《华盛顿邮报》援引一位与以色列最高安全领导层关系密切、不愿透露姓名的人士的话写道： 以色列官员在发布这些视频时考虑的主要受众是以色列人民。因为辛瓦尔是以色列的头号敌人，以色列官员认为立即提供无可辩驳的死亡证据非常重要。但以色列军方巴勒斯坦民政事务前负责人迈克尔·米尔斯坦表示，发布这些视频只会让辛瓦尔的形象更加传奇化。