卡萨姆旅军事发言人：内塔尼亚胡住所遇袭传递了一个信息

据伊通社（IRNA）周二援引阿克萨电视台报道，哈马斯的军事分支卡萨姆旅发言人阿布·奥贝达在一份声明中就此表示：我们祝贺黎巴嫩真主党针对战争犯罪分子内塔尼亚胡住所开展的特别行动。

他还指出，这次行动向犹太复国主义占领政权的犯罪领导人传递了一个信息，即使他们能够逃脱盲目的国际正义，也无法逃脱自由而坚韧的黎巴嫩和巴勒斯坦人民的正义惩罚。

阿布·奥贝达补充道，这次行动向犹太复国主义罪恶政权宣告，抵抗运动领导人和指挥官的殉难并不会削弱抵抗阵线，反而会增加抵抗战士反击敌人的强度和决心。