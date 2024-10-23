伊朗驻华大使：金砖国家可以成为填补全球应对加沙危机空白的新方案

据伊朗伊斯兰共和国通讯社 (IRNA) 援引伊通社报道: 伊朗伊斯兰共和国驻华大使莫森·巴赫提亚尔在接受中国CGTN新闻采访时强调，当今世界见证了超过5万名巴勒斯坦平民，包括妇女和儿童，在全世界面前被屠杀，而国际组织和机制却对这一反人类罪行和种族灭绝保持沉默，无所作为。

他补充说，以色列政权的罪行没有得到应有的回应，这使其更加肆无忌惮，甚至萌生了进攻黎巴嫩的企图。

巴赫提亚尔进一步强调，国际组织由于某些成员国的偏见，无法有效阻止这一种族灭绝。

巴赫提亚尔强调，当前的国际机制受这些偏见立场的影响，无法有效解决国际冲突，迫切需要建立基于正义和人类良知的机制，以确保全球正义与和平。他认为，金砖国家集团拥有巨大的潜力，可以弥补国际体系中由于偏见而造成的空缺。

在谈及伊朗伊斯兰共和国等新成员的加入时，巴赫提亚尔指出，去年南非的金砖峰会宣布接纳伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和埃塞俄比亚为新成员。今年这些国家正式加入金砖，成员总数增至10个。此外，据非正式消息，还有30个国家希望加入该机制。

巴赫提亚尔还指出，全球正面临严重的经济衰退和人道主义危机，当前的国际秩序和机制未能有效应对这些挑战，甚至有可能加剧危机。

伊朗驻华大使进一步强调，南方国家对不公正的国际秩序感到不满，并正在寻求在政治、经济、金融等领域建立更公平的机制。金砖国家集团尤其是在新成员加入后，体现了这种追求。他说，该机制必须满足这些国家的期望，才能保持其重要性，并推动南方国家的发展和繁荣。

金砖国家成立于2010年，由巴西、俄罗斯、印度和中国共同创建，次年南非加入。今年初，伊朗、埃及、埃塞俄比亚和阿联酋也正式成为成员。第十六届金砖峰会是伊朗首次以正式成员身份参与的会议。