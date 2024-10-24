根据政府新闻网站报道，马苏德·佩泽希齐扬博士周三晚上会见了中华人民共和国国家主席习近平，这是他前往俄罗斯的旅行计划的一部分。 他表示，互信是通过共同行动和项目来实现的，他说：”我们应该在共同经济合作委员会中，基于明确的框架和时间表推进合作，以实现双赢，这样的互动将深化两国关系。“

总统指出，中国是我们的朋友和最重要的商业伙伴，我们相信，通过共同努力，我们能够抵御西方国家的霸权主义。 我将亲自监督对华关系的拓展，帮助我的同事排除拓展可能遇到的障碍，以促进和提升合作水平。

佩泽希齐扬博士在演讲的另一部分指出，今天危害我们地区和平的是美国和一些西方国家对犹太复国主义政权的无条件支持。 他补充说：“这个政权已经越过了所有红线，杀害无辜的平民，证明它无视任何人道主义和法律原则。”

总统表示：尽管伊朗伊斯兰共和国拥有合法权利保卫自己，反对犹太复国主义政权侵犯国家主权和暗杀在德黑兰的伊朗官方客人，但伊朗愿意放弃这一权利，以支持该地区的和平并在加沙实现停火。 但我们看到，犹太复国主义非但没有选择和平停火，反而愈演愈烈，甚至将势力范围扩大到黎巴嫩。

佩泽希齐扬博士强调，伊朗伊斯兰共和国认为战争对任何人都没有好处，因此不寻求战争和冲突。 他说：然而，如果有人企图对我们进行侵犯和进攻，必将受到严厉而果断的回应。”

在这次会晤中，中国国家主席还强调了加强互信的必要性，宣布中国愿意深化与伊朗伊斯兰共和国的关系。 他表示，与伊朗的友好关系对我们来说很宝贵，我们愿意与伊方一道捍卫两国的共同利益。 这是我们的第一次会面，我相信我们可以扩大合作与双边关系。

习近平赞赏两国在地区和国际事务中的建设性互动。他指出：”中国和伊朗可以在多个领域进行有益合作，包括治理模式、经济、文化和军事领域。为此，我宣布，两国新一轮合作的准备工作已经就绪。“

中国国家主席在发言中还对当前地区局势的恶化表示严重关切。 他表示，缓解紧张局势的关键是立即实现停火，并表示：我们相信我们的伊朗朋友将采取适当措施促进该地区的和平与稳定，必须防止该地区冲突进一步升级。