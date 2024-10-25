伊斯兰革命最高领袖就真主党领导人赛义德·哈希姆·萨菲丁殉难事件发表声明

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命最高领袖表示，即使在今天，真主党仍然是黎巴嫩最强大的捍卫者，也是面对贪婪的犹太复国主义政权最坚固的盾牌，而犹太复国主义占领政权长期以来一直试图分裂黎巴嫩。

伊斯兰革命最高领袖的信息全文如下：

奉普慈特慈的安拉之名

亲爱的抵抗阵线的青年们！

勇敢无私的圣战者赛义德·哈希姆·萨菲丁（愿真主喜悦他）加入了抵抗烈士的行列，另一颗璀璨的明星装饰了圣城解放圣战的天空。他是真主党最杰出的人物之一，也是赛义德·哈桑·纳斯鲁拉的终身助手和同伴。

真主党依靠像他这样的领导人的智慧和勇敢，得以保护黎巴嫩免遭解体的危险，并消除以色列夺取政权的威胁。当时，犹太复国主义暴虐和残忍的军队有时会逼近贝鲁特，并犯下许多罪行。他的勇敢和牺牲，以及真主党的其他指挥官和圣战者，尤其是谢赫·哈桑·纳斯鲁拉，消除了占领利塔尼南部、提尔和该地区其他城市的危险。他们为了维护黎巴嫩的领土完整，牺牲了真主党的生命、财产和宝贵声誉，并打败了犹太复国主义侵略政权的各种阴谋。

如今，虽然赛义德·哈桑·纳斯鲁拉和赛义德·萨菲丁等一些抵抗阵线的领导人表面上已经离开了这个世界，但他们的精神和领导力却仍然留存于战场之上，并保卫着黎巴嫩及其手无寸铁的人民。即使在今天，真主党仍然是黎巴嫩最强大的捍卫者，也是面对贪婪的犹太复国主义政权最坚固的盾牌，而犹太复国主义占领政权长期以来一直试图分裂黎巴嫩。敌人试图否认真主党为黎巴嫩做出的牺牲。那些真正关心黎巴嫩的人绝不会允许他们发表这样的虚假言论。

真主党依然生机勃勃，正在履行其历史性使命。一如既往，在真主的援助下，伊朗伊斯兰共和国将继续支持抵抗运动和那些抵抗犹太复国主义恐怖团伙的圣战者。

我向亲爱的烈士赛义德·萨菲丁的家人、亲属以及整个抵抗阵线的同志们表示深切的哀悼和祝贺。

愿真主的祝福与平安降临在他正义的仆民之上。

赛义德·阿里·哈梅内伊

2024 年 10 月24 日