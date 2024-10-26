防空部队拦截并有效应对了犹太复国主义政权对部分军事中心的攻击

伊朗官方通讯社（IRNA）: 国家防空总部的公共关系部在声明中表示，向尊敬的伊朗人民通报，尽管伊朗伊斯兰共和国的官员此前已多次警告邪恶和非法的犹太复国主义政权，要求其避免任何冒险行为，但该伪政权今天清晨采取了挑衅行动，袭击了德黑兰、胡齐斯坦和伊拉姆省的一些军事中心。对此，国家综合防空系统成功拦截并有效应对了这一侵略行动，虽然部分区域受到了轻微损害，但事件的具体情况仍在调查中。

声明中还指出，为此呼吁广大民众保持冷静和团结，并请通过国家媒体跟进相关消息，不要相信敌对媒体的谣言。