伊朗武装部队总参谋部通讯中心公告

伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊朗武装部队总参谋部公告全文如下：

谨请伟大而勇敢的伊朗伊斯兰人民注意，今天（10月26日）凌晨，犹太复国主义敌机在公然违反国际法的侵略行动中，利用美国在伊拉克的空域，从距离伊朗边境约100公里的远程位置发射了几枚空射远程导弹。这些导弹的弹头重量非常轻，仅为伊朗弹道导弹弹头的五分之一，目标是伊朗在伊拉姆省、胡齐斯坦省和德黑兰周边的部分边界雷达。由于国家防空系统的及时反应，所造成的损失有限，几套雷达系统受到轻微损坏，一些已立即修复，另一些正在修复中。

在此次非法且不合法的行动中，我国防空系统准备充分，成功拦截和追踪了大量导弹，并阻止了敌方飞机进入我国领空。

伊朗在保留合法和正当回应的权利之际，重申希望在加沙和黎巴嫩实现永久停火，以防止无辜、弱势民众遭到屠杀。

向美国的恐怖主义和犯罪政府发出警告，该政府在支持和推动犹太复国主义政权破坏地区安全的犯罪行为方面发挥了核心作用。为防止该地区特别是加沙和黎巴嫩冲突和不安全局势蔓延和杀害无辜民众，应遏制这个非法、不合法的政权。不要让自己及其盟友更加深陷该占领政权所制造的泥潭。

恳请伊朗的尊贵民众、媒体、专家和分析人士，不要听信谣言和不实报道，并通过官方渠道和国家媒体获取真实的新闻信息。