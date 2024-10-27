伊朗伊斯兰共和国驻北京大使：伊朗和中国总统的会晤是落实两国协议的重要一步

伊朗官方通讯社（IRNA）: 穆罕森·巴赫蒂亚尔在X社交平台的个人页面上写道：伊朗在加入金砖国家成为正式成员后，马苏德·佩泽希齐扬与中国国家主席在金砖峰会期间的首次会晤，是推进两国高层协议落实的重要一步。

他接着说：两国在金砖框架下的合作不仅限于双边关系，还将有助于增强全球社会的团结，巩固国际和平与稳定。

伊朗官方通讯社（IRNA）:马苏德·佩泽希齐扬前往俄罗斯参加第十六届金砖国家领导人峰会，于周三（10月23日）下午在喀山与中国国家主席习近平举行了会晤并进行了交谈。