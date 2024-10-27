伊朗伊斯兰共和国驻北京大使：伊朗和中国总统的会晤是落实两国协议的重要一步

伊朗官方通讯社（IRNA）: 穆罕森·巴赫蒂亚尔在X社交平台的个人页面上写道：伊朗在加入金砖国家成为正式成员后，马苏德·佩泽希齐扬与中国国家主席在金砖峰会期间的首次会晤，是推进两国高层协议落实的重要一步。
他接着说：两国在金砖框架下的合作不仅限于双边关系，还将有助于增强全球社会的团结，巩固国际和平与稳定。
伊朗官方通讯社（IRNA）:马苏德·佩泽希齐扬前往俄罗斯参加第十六届金砖国家领导人峰会，于周三（10月23日）下午在喀山与中国国家主席习近平举行了会晤并进行了交谈。
伊通社（IRNA）德黑兰10月27日报道: 伊朗伊斯兰共和国驻北京大使认为，伊朗总统和中国国家主席的正式会晤是落实伊朗和中国最高领导人协议的重要一步。
伊朗官方通讯社（IRNA）: 穆罕森·巴赫蒂亚尔在X社交平台的个人页面上写道：伊朗在加入金砖国家成为正式成员后，马苏德·佩泽希齐扬与中国国家主席在金砖峰会期间的首次会晤，是推进两国高层协议落实的重要一步。
他接着说：两国在金砖框架下的合作不仅限于双边关系，还将有助于增强全球社会的团结，巩固国际和平与稳定。
伊朗官方通讯社（IRNA）:马苏德·佩泽希齐扬前往俄罗斯参加第十六届金砖国家领导人峰会，于周三（10月23日）下午在喀山与中国国家主席习近平举行了会晤并进行了交谈。
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