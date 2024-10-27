伊斯兰革命最高领袖：犹太复国主义政权打错了算盘｜必须让他们了解伊朗民族的真正力量

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命最高领袖今天上午在会见数千名伊朗“安全烈士”家属时，称这些烈士是正义之路上最优秀的烈士，他指出安全在社会所有事务和人民生活各个方面的基本重要性时强调，只有强大的伊朗才能保障国家的安全与进步。因此，伊朗必须在经济、科学、政治、国防和管理等领域继续增强实力。

阿亚图拉哈梅内伊还谴责犹太复国主义政权不断在加沙和黎巴嫩犯下最残酷的战争罪行，呼吁建立一个“全球联盟”来遏制这一邪恶政权。他提到犹太复国主义政权日前对伊朗的恶劣行径时表示，该政权所犯的错误，其试图以特定目标夸大自身的侵略行为，但我方贬低它、觉得无所谓以及轻视这些侵略行为的危害同样是不可取的。

伊斯兰革命最高领袖强调有必要打破犹太复国主义政权对伊朗的错误认识。他表示：“我们的敌人对伊朗打错了算盘，因为他们不了解伊朗，不清楚伊朗的年轻人和整个民族，也没有正确理解我们民族的力量、能力、主动性和决心。”他强调，伊朗必须让对手意识到这些要素。

阿亚图拉哈梅内伊强调，当然，如何惩罚对方的决定应由我方官员慎重考虑，并采取最符合国家和民族最大利益的行动，以让对方认识到伊朗民族的力量，并认识伊朗年轻人的真正面貌。

伊斯兰革命最高领袖表示，伊朗民族中存在的这种思想、动机、准备和勇气必须得到保留，因为这些要素本身就是安全的建设者。