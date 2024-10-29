伊朗官方通讯社（IRNA）引述自伊朗贸易发展组织的报道: 中国驻伊朗大使丛培武在会见伊朗贸易发展组织负责人时，强调需要积极加速两国贸易合作。

在谈到发展两国各经济领域贸易关系的必要性时，他表示：中方愿加强与伊朗各领域的贸易往来。

伊朗贸易发展组织负责人穆罕默德·阿里·德赫甘·德纳维伊在会谈中表示，中伊贸易合作水平非常高，并补充道，伊朗贸易发展组织希望促进两国之间建设性贸易合作的增长与发展。

他表示，伊朗加入金砖国家组织和上海合作组织将有助于两国的贸易合作。

伊朗工矿贸易部副部长强调，通过举办国际展览、技术转让以及在工业和矿业领域的商业发展，可以促进双边合作的发展。

中国大使：北京寻求在各领域加强与德黑兰的贸易交流

值得注意的是，伊朗矿业和矿产工业发展与现代化组织负责人穆罕默德·阿加詹卢也出席了本次会议，并就伊朗与中国在矿业和矿产工业领域的共同合作发表了看法。

阿加詹卢强调了从中国向伊朗引进现代技术的重要性，并补充道，先进技术的引入将提升矿山开采的效率，并将有助于提高矿产产品的附加值加工。

他指出，两国专家和采矿工程师之间的知识和经验交流有助于提高技能、提升行业标准。

根据这份报告，在此次会谈中，双方强调了基于加强交流和新战略来推动贸易合作的共同愿望。