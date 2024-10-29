谴责以色列政权在加沙和黎巴嫩的屠杀

伊朗官方通讯社（IRNA）：谢里夫理工大学的教授们在这封信的开头写道：我们，一群大学教授和学者，对以色列在过去一年（2023年10月至2024年10月）在加沙地带、约旦河西岸和黎巴嫩南部犯下的种族灭绝罪行和可怕行径表示关注和愤怒。

我们谴责任何恐怖主义行为和杀害无辜人民的行为，无论其种族或国籍如何。我们无法容忍以色列及其军队在被占领的巴勒斯坦领土上，包括加沙和约旦河西岸的残暴行为。这些行为无法归类为战争行为，而是全面的屠杀。

这封信继续写道：以色列正在违反国际法，并违反联合国安理会多项决议，包括第191号、第242号和第338号决议。自1948年以来，（这个政权）占领巴勒斯坦土地并建立非法定居点已近76年；它改变了这些地区的基本人口构成，侵犯了基本人权，迫使当地居民离开家园并没收了他们的土地，并犯下了无数杀戮。这些行为是那些遭受此种占领的人们起义和武装抵抗的首要和主要因素。

他们提到西方的解放运动，询问他们的同事（大学教授）：如果你们认为在纳粹占领期间的法国游击队、希腊、比利时、荷兰的抵抗运动，以及第二次世界大战期间南斯拉夫的武装抵抗是正当的，那么你们也应该承认巴勒斯坦的抵抗运动是合法和正义的。

根据伊朗伊斯兰共和国通讯社获得的这封信函的内容，谢里夫理工大学的教授进一步提到了自去年以来因以色列政权的罪行而造成的巴勒斯坦人的殉难人数，并补充道：以色列军队（政权）造成约4.3万人死亡、超过10万人受伤，其中加沙地区失踪人数超过1万人，且大部分是妇女和儿童。在约旦河西岸，约800人死亡，4000人受伤。在黎巴嫩南部，以色列的轰炸已造成超过2,500人死亡、约10,000人受伤。这些行为应该被载入21世纪反人类罪史中。

他们最后强调：我们呼吁所有爱好和平的人们和有清醒人类良知的人们，无论国籍如何，谴责以色列的犯罪行径。我们要求以色列军队（政权）立即在各条战线上停火，停止屠杀人类，并要求以色列军队（政权）撤出所有被占领土。我们还要求审判在加沙地带、约旦河西岸和黎巴嫩大规模杀戮和恐怖行为中的所有战争罪犯，类似于1945年对纳粹战争罪犯和1990年代对南斯拉夫战争罪犯的审判。