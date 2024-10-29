也门武装部队成功实施三项海上行动

据伊通社（IRNA）援引 Al-Masirah 电视台报道，叶海亚·萨雷亚准将周一晚间宣布，也门武装部队在阿拉伯海南部的首次行动中使用两架无人机瞄准了“SC MONTREAL”号船。

他补充说，在第二次行动中，“MAERSK KOWLOON”号船在阿拉伯海遭到巡航导弹的袭击。

萨雷亚还指出，也门武装部队还用多枚弹道导弹在红海和曼德海峡瞄准了“MOTARO”号散装货轮。

也门武装部队发言人宣布，导弹直接精确命中目标。

他表示，这些船只遭到袭击的原因是违反了禁止其所属公司前往巴勒斯坦被占领港口的法律。

也门武装部队发言人向加沙地带和黎巴嫩的抵抗运动致敬，并宣布对犹太复国主义政权的海上封锁将继续下去，直到其针对加沙地带和黎巴嫩的侵略完全停止。

伊朗官方通讯社（IRNA）：过去几个月，也门部队为支持加沙地带巴勒斯坦民族的抵抗运动，在红海、印度洋和曼德海峡袭击了犹太复国主义政权的数艘货船或为该政权运送货物并驶往巴勒斯坦被占领土港口的其它国家的船只。

也门武装部队承诺，在犹太复国主义政权停止针对加沙地带的袭击和屠杀该地区人民之前，他们将继续攻击该政权的船只或前往巴勒斯坦被占领土的其它国家的船只以及支持红海犹太复国主义政权联军的船只。