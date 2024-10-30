伊朗常驻联合国大使：伊方谴责以色列针对近东救济工程处的决定｜安理会应阻止特拉维夫的战争机器

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼于当地时间周二在安理会有关巴勒斯坦问题的会议上表示，联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）是加沙所有人道主义援助的支柱。针对该机构的攻击剥夺了巴勒斯坦人必要和重要援助，并给危机施加了另一重困难。

伊朗常驻联合国大使表示，以色列种族隔离和占领政权对国际和平与安全构成严重威胁。安理会正处于紧要关头：要么采取果断行动制止犹太复国主义政权的战争机器，防止进一步的种族灭绝、战争和侵略，要么保持沉默，允许这些罪行继续发生。