伊朗常驻联合国大使：伊方谴责以色列针对近东救济工程处的决定｜安理会应阻止特拉维夫的战争机器

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼于当地时间周二在安理会有关巴勒斯坦问题的会议上表示，联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）是加沙所有人道主义援助的支柱。针对该机构的攻击剥夺了巴勒斯坦人必要和重要援助，并给危机施加了另一重困难。
伊朗常驻联合国大使表示，以色列种族隔离和占领政权对国际和平与安全构成严重威胁。安理会正处于紧要关头：要么采取果断行动制止犹太复国主义政权的战争机器，防止进一步的种族灭绝、战争和侵略，要么保持沉默，允许这些罪行继续发生。
伊通社（IRNA）纽约10月30日报道：伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼在提到加沙正在遭受无情的破坏和苦难时表示：“伊方强烈谴责犹太复国主义政权最近针对联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的决定，此举旨在阻止该机构向加沙人民提供必要和重要援助。
伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼于当地时间周二在安理会有关巴勒斯坦问题的会议上表示，联合国巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）是加沙所有人道主义援助的支柱。针对该机构的攻击剥夺了巴勒斯坦人必要和重要援助，并给危机施加了另一重困难。
伊朗常驻联合国大使表示，以色列种族隔离和占领政权对国际和平与安全构成严重威胁。安理会正处于紧要关头：要么采取果断行动制止犹太复国主义政权的战争机器，防止进一步的种族灭绝、战争和侵略，要么保持沉默，允许这些罪行继续发生。
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