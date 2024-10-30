禁止近东救济工程处的活动违反了国际法

据伊通社（IRNA）周三上午援引半岛电视台英语频道报道：该声明由阿尔及利亚、比利时、巴西、圭亚那、印度尼西亚、爱尔兰、约旦、科威特、卢森堡、挪威、葡萄牙、卡塔尔、斯洛文尼亚、南非、西班牙和巴勒斯坦政府以被命名为“联合承诺”小组的主要成员发表。

声明中写道：我们对以色列针对近东救济工程处的行为，包括以色列议会通过的新决定表示遗憾。

声明还表示，这一行动可能导致“依赖近东救济工程处基础设施的加沙整个人道主义行动”崩溃。