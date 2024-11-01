伊朗外交部召见德国驻德黑兰临时代办

伊朗官方通讯社（IRNA）：“德国政府决定停止伊朗伊斯兰共和国驻德国领事馆的活动，这是不合理的，”伊朗外交部西欧司司长说。

他指出，伊朗驻法兰克福、汉堡和慕尼黑的领事馆的主要职能是向居住在德国的伊朗人提供必要的领事服务，保护他们在东道国的利益，而德国政府关闭这些中心的决定是故意剥夺伊朗人享受领事设施和服务的权利。

伊朗外交官表示：“德国外长的这一决定给居住在德国的伊朗人民带来了不必要的麻烦，也侵犯了他们的基本权利。”

德国临时代办也表示，将向各自政府反映伊朗的抗议。