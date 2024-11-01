安萨鲁拉领袖：我们不应该从敌人那里接受“有攻击而无回应”的策略

伊朗官方通讯社（IRNA）：也门安萨鲁拉领袖表示，过去一周，以色列敌人实施了超过25起屠杀，造成1400多名巴勒斯坦人殉难和受伤。

在谈到犹太复国主义政权对包括法塔赫运动领导人马尔万·巴尔古提及其同伙在内的巴勒斯坦被扣押人员的袭击时，他说，这表明以色列敌人正在针对巴勒斯坦的所有人民。

安萨鲁拉领导人强调，以色列敌人正在继续对整个加沙地带，特别是加沙北部的巴勒斯坦人民实施种族灭绝。他表示，过去一个月，加沙地带北部有1200多人殉难。

赛义德·阿卜杜勒·马利克·胡塞进一步补充道，以色列敌人正在寻求实施其犯罪将军和军官的计划，目的是从加沙地带北部完全驱离巴勒斯坦人。

他强调，以色列敌人正在加沙地带北部犯下最令人发指的罪行和种族灭绝，试图将巴勒斯坦人民完全驱离加沙地带。

安萨鲁拉领导人在谈到犹太复国主义罪恶政权针对伊朗的侵略行动时表示：“无论以色列对伊朗的袭击和侵略行动造成多少损失，这从任何意义上来说都是对伊朗主权和领土完整的侵犯。

安萨鲁拉领导人的讲话表明了对所谓“有攻击而无回应”政策的坚决反对。他指出，在美国的支持下，我们的敌人试图强迫穆斯林国家接受这种不公平的局面，即当穆斯林国家的领土受到侵犯时，他们不能进行反击。这种政策如果被接受，就意味着这些国家选择了妥协和屈辱。