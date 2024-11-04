有证据证明抵抗指挥官在抵抗以色列人时的苦难与坚韧； 辛瓦尔连续三天没有进食

据伊朗伊斯兰通讯社 (IRNA) 援引巴勒斯坦萨马通讯社报道称，在对哈马斯领导人进行尸检后，以色列医生得出结论，叶海亚·辛瓦尔在殉难前72小时内没有吃过任何东西。

叶海亚·辛瓦尔于今年8月接替已故哈马斯政治局负责人伊斯梅尔·哈尼亚，承担起了这一抵抗组织的重任。

10月17日星期四晚，犹太复国主义政权在一份官方声明中声称叶海亚·辛瓦尔在加沙地区的轰炸中殉难。

哈马斯于 10 月 18 日星期五正式宣布叶海亚·辛瓦尔殉难。