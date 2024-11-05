卫星“科萨尔”、“霍德霍德”成功发射

据伊朗伊斯兰共和国经济通讯社报道，11月5日星期二凌晨，遥感卫星“科萨尔”和卫星“霍德霍德”在头几个小时由俄罗斯联盟号运载器从东方发射场成功发射并送入轨道。

伊朗航天组织负责人、卫星制造团队部分成员以及媒体记者在伊朗航天研究所观看了本次发射至预定轨道的现场直播，并见证了发射成功。

“科萨尔”卫星先进的成像设备

“科萨尔”卫星是Omidfaza公司的首款太空产品，其设计于2019年夏天开始。这颗卫星遵循立方体卫星的标准，减少了制造过程的时间和成本。

“科萨尔”卫星重30公斤，预计其在轨寿命超过3年，配备了近红外（NIR）和RGB波段的摄像头，是伊朗首颗具有中等分辨率的卫星，分辨率为3.45米GSD（地面采样距离），意味着它是截至2021年伊朗最先进的卫星。

“科萨尔” 具备每秒拍摄6帧的能力

“科萨尔”卫星适用于农业应用、制图和地籍测量，其彩色成像范围为15公里，图像采集速率为每秒6帧，卫星制造团队的平均年龄为26岁。

“霍德霍德”是一颗符合立方卫星标准的卫星，其使命是建立提供窄带国际物联网服务的专用平台。 “霍德霍德” 卫星服务应用最广泛的是农业、运输和物流以及环境领域。

这颗卫星的重量为4公斤，轨道高度为500公里，预期在轨寿命为4年，用于农业和测绘。