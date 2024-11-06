伊朗国家博物馆，无与伦比的瑰宝

伊朗国家博物馆（古代伊朗博物馆）是伊朗最古老、最重要、规模最大、藏品最丰富的博物馆之一。这个博物馆分为两部分：古代伊朗和伊斯兰时代。古代伊朗部分展出了从旧石器时代到萨珊王朝时期的历史文物。伊斯兰区展示了后伊斯兰时期的作品。

伊朗国家博物馆简介

伊朗国家博物馆作为该国第一个官方博物馆，占地面积超过2万平方米，总建筑面积达1.8万平方米。它包括两个部分：古代伊朗博物馆和伊斯兰考古与艺术博物馆。该博物馆收藏和展示了30万余件来自伊朗各个历史时期的文物，从史前时期到伊斯兰时期。

伊朗国家博物馆历史

在伊朗建立博物馆的想法是由一位名叫萨尼·道拉（Sani al-Dawlah）的人在君主立宪制初期提出的，这个想法在那个时期并没有得到实施，直到艾哈迈德·沙阿·卡扎尔时期，一批文物被收集并存放在达尔富嫩学校的一个房间中，名为“国家博物馆”。随后，在1925年巴列维第一时期，国家博物馆迁至巴哈雷斯坦广场的马苏迪耶宫的镜厅。

1927年，国民议会取消了法国人在该国进行考古发掘的特权，作为交换，法国人获得了在苏萨地区的挖掘权。政府承诺建造一个博物馆和图书馆，并由一名法国人领导，任期为五年，最多可续任三次。因此，著名的法国建筑师安德烈·戈达尔于1933年来到伊朗，与两位伊朗建筑师哈吉·阿巴斯·阿里·梅马尔巴希和穆拉德·塔布里兹合作，开始建造伊朗国家博物馆，实际上是古代伊朗博物馆。

关于这座博物馆的命名，您需要了解的是：伊朗的第一座博物馆最初被称为“国家博物馆”，随后改名为“知识博物馆”。后来，随着博物馆迁入“伊朗古代建筑”时，其名称变更为“古代伊朗博物馆”，并一直沿用至1996年。那一年，随着“伊斯兰时代博物馆”的建立，博物馆的名称最终更改为“伊朗国家博物馆”。

伊朗国家博物馆的各个部分

伊朗古代博物馆

古代伊朗博物馆的建设始于1933年，历时四年分四个阶段完成。这座博物馆采用红色砖装饰，整体呈现为一个水平放置在地面上的矩形长方体结构，其由三部分组成，虽然这些部分在体积上是分离的，但整体是连接在一起的。

古达尔在设计古代伊朗博物馆的入口时，借鉴了萨珊王朝的蒂斯丰宫殿和著名的卡斯里拱门。甚至门廊内部及其周围墙体砖块的排列方式也是借鉴了伊朗建筑。该入口是一个带有新月形穹顶的拱廊。古代伊朗博物馆的拱廊有一个独特的特点：它摒弃了通常在拱廊中使用的传统装饰，其美感来自于砖块的阴影效果、内凹和外凸的几何设计。

古代伊朗博物馆的展品涵盖了从旧石器时代到萨珊王朝时期的文物，分为史前时期和历史时期两个部分，分两层展出。

二楼：史前时期

要参观这个部分，您必须去二楼，我们建议您从这一层开始参观这个博物馆。在这里，您可以看到人类最古老的时期——从旧石器时代早期到公元前四千年末期，也就是从远古时期到文字发明之前的各种文物。展品包括旧石器时代的石器工具、来自重要考古遗址的陶器，以及人类和动物的泥塑像。

一楼：历史时期

在参观完史前时期之后，走到一楼，就进入了历史文明的世界，也就是历史时期。这层楼展示了从公元前四千年末（即文字使用之初）到萨珊王朝末期的文物。此部分的主要展品包括：世界上最古老的陶制动画（出土于伊朗最古老的城市之一——沙尔索赫特），大流士一世的雕像，扎维·沙米的青铜雕像以及赞詹盐矿中的盐人。

考古和伊斯兰艺术博物馆

伊斯兰时期博物馆最初于1943 年由叶夫根·阿夫坦迪设计，他是安德烈·戈达尔的同事，它被设计为人类学博物馆，但在1953年该建筑被用于行政事务、临时展览和会议活动。因此，收藏的伊斯兰艺术作品被陈列在古伊朗博物馆二楼，而多年后，由于这一时期的重要性及藏品的增多，并且为了满足教育和研究的需要，后来决定建立一个独立的博物馆。为此，经过改造、建筑设备的完善和展品的转移，伊斯兰时期博物馆于1996年8月2日正式开放。

该博物馆在1999年再次关闭，以进行设施的修复与扩展，改善部分空间，并重新设计展品展示方式，最终于2015年重新开放。博物馆的设计和建筑平面图基于比沙普尔的萨珊宫殿，呈八边形。伊斯兰时期博物馆占地4000平方米，共有三层，位于伊朗古代博物馆旁边。

伊朗国家博物馆

该博物馆占地面积为5500平方米，其中基础设施面积为2744平方米，博物馆主体建筑面积约11000平方米（三层总面积）。博物馆主体建筑共三层。或许在将这一设计任务交给戈达尔时，当时的氛围，甚至‘博物馆’这个名称，都强化了展示古波斯文物的意图。因此，戈达尔的第一个想法便是回归古波斯的建筑形式。最终，他将博物馆建筑设计成了萨珊王朝的建筑风格。

博物馆建筑整体呈长方体结构，由三部分组成：入口处采用了萨珊王朝风格的巨大拱门，突显出入口空间，外墙则用红色中国砖块装饰，形成高大而修长的外立面。博物馆的建筑以其宏伟庄重的气势在城市中彰显着自身的存在。

博物馆的主体建筑为巨大的矩形体，尺寸为34×100米，由入口区、展品展示区和行政办公区三部分组成。侧立面通过设计的层次感来平衡其长度。博物馆主展厅长61米，宽34米，总面积为2000平方米，其中设有两个16×16米的内置天窗，为主展厅提供充足的自然光线。

在东侧和西侧的墙面上，设有狭长的窗户，营造出统一而重复的节奏。这些窗户嵌入主墙体的凹槽中，突出了墙壁的厚度，一直延伸到屋顶的檐口。这些窗户与中央的天窗相结合，为展品提供了充足的光线。展厅有两层，由两个大楼梯相互连接。遗憾的是，二层的东侧和西侧并没有窗户，这种设计虽然考虑了外观美感，却导致空间显得死寂、阴暗，给参观者带来压抑和忧郁的感觉。

出于开展各种文化活动的目的，伊斯兰时代博物馆于1944年在伊朗国家博物馆的场地上动工，历经多次中断，最终于1950年竣工。但后续的完善工作被推迟到几年后。

伊斯兰时代博物馆的建设始于1944年，旨在开展各种文化活动。在这一理念的指导下，考古学的基本原则经历了根本性的变革，推动了这一领域的科学化进程。同时，考古学的实地考察与研究活动变得更加有针对性，且在数量和质量上均取得了显著的发展。

考古发掘的扩大以及伊朗国家博物馆藏品的持续增加，使该博物馆在多个阶段实现了数量和质量的双重提升。在1978年至1991年间，除了更换展柜，还对博物馆的供暖和电力系统进行了现代化改造，并在博物馆下方增建了名为“仓库”和“珍藏室”的区域。

1996年，伊斯兰时代文物正式从伊朗古代博物馆中独立出来，并迁移至相邻的建筑。该建筑建于1958，最初计划设立为人类学博物馆。革命后，随着文化遗产组织的成立及古代文物在伊朗古代博物馆的增多，提出并实施了对博物馆整体名称的更改，将其改为“伊朗国家博物馆”，并新增了一个名为“伊斯兰博物馆”的展馆。最终，在1996年正式开馆的伊斯兰时代博物馆、伊朗古代博物馆和伊斯兰博物馆合并为“伊朗国家博物馆”，其平面设计灵感来自萨珊时期的十字形结构。

最终，这座四层楼、面积约10000平方米的博物馆于1996年正式开放。其中两层专门用于展示伊斯兰艺术作品，另外两层楼则可以进行附带活动。目前，伊朗国家博物馆与伊朗古代博物馆和伊斯兰博物馆一起，总建筑面积超过20,000平方米，位于18,000平方米的土地上，馆藏约有300,000件文物，是该国最重要的博物馆，也被认为是展示伊朗文化和艺术的最佳博物馆。