哈马斯驻伊朗代表：我们将解放圣城

伊朗官方通讯社（IRNA）：哈立德·卡杜米在周二晚间纪念赛义德·哈桑·纳斯鲁拉殉难40天的仪式上表示：“唯一的解决办法就是与敌人战斗并取得胜利，除此之外没有其他任何途径能让巴勒斯坦人民解放巴勒斯坦，过上自由的生活。”

他表示：“当我们回顾像赛义德·哈桑·纳斯鲁拉这样的抵抗烈士的事迹时，我们会发现，这些来自先知家族的英雄自伊斯兰诞生之初便选择了殉道之路，抵抗阵线的烈士精神也正是从伊玛目霍梅尼的革命开始延续的。”

哈马斯驻伊朗代表补充道：“他们走上了反抗之路，成为我们尊严的象征。当我们保卫圣城时，就意味着我们在保卫整个伊斯兰世界。”

卡杜米指出：“敌人永远无法夺取我们的武器。”并表示，叶海亚·桑瓦尔烈士不是普通人，他是一个伟大的人，故而能够达到今天如此高的地位，他不仅是一名士兵，也是一名外交官。他与敌人作战时，总是问自己：“我们的责任是什么？”他在《古兰经》与伊斯兰教先知圣训的指引下，凭借自己的努力与信仰勇敢战斗。

他认为在巴勒斯坦近5万人的殉难事件意味着该地区发生了深刻变化，并表示：“美国在帮助以色列，全球都在支持他们，但人权在哪里？贾巴利亚是个小地区，以色列却依然无法占领该地区，这让全世界对他们的失败感到不解和疯狂。”

哈马斯驻伊朗代表强调：“我们取得的一切胜利都归功于真主的襄助和烈士们的鲜血。唯一的解决办法就是与敌人死战到底并取得胜利，除此之外没有任何其他途径能让巴勒斯坦人民解放巴勒斯坦，过上自由的生活。”