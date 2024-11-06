加沙遇难人数增至43,391人

据伊通社（IRNA）周二援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，加沙地带巴勒斯坦卫生部在战争爆发第396天发表的声明中指出：过去24小时内犹太复国主义政权针对加沙地带犯下了3起罪行，造成17名巴勒斯坦人丧生、86人受伤。

声明还指出：自2023年10月7日以来，包括新的遇难者在内，犹太复国主义政权针对加沙地带不同地区的侵略已造成43,391人丧生，102,347人受伤。

该部进一步表示，因袭击持续进行，废墟下仍有大量丧生者遗体，救援组织无法将其全部挖掘出来。