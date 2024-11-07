伊朗驻北京大使：德黑兰致力于推动技术合作并增加对华出口

伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊朗国家馆在中国国际进口博览会（CIIE）的开幕式于周三举行，伊朗驻北京大使莫森·巴赫蒂亚尔、伊朗贸易发展部负责人穆罕默德·阿里·德赫甘·德纳维，科学、技术与知识经济战略技术发展中心主任萨伊德·萨卡尔，科学、技术与知识经济副总裁穆罕默德·礼萨·卡什菲·内沙布里，总统府科技经济部部长马哈茂德·纳杰菲·阿拉伯，德黑兰工矿农商会会长，中国商务部亚洲司司长王立平、上海国际贸易促进委员会代表和中国其他政府机构代表出席了仪式。

在该馆开幕式上，巴赫蒂亚尔指出伊朗伊斯兰共和国在本次活动中重点介绍其技术和科学能力，并表示：国家馆的组织工作由科学、技术与知识经济办公室和变革与进步合作中心负责，以此展示先进的伊朗形象，并力求在相关领域促进两国的更紧密合作。

他强调了“一带一路”倡议在中伊经济合作中的重要作用，指出该倡议为两国的技术合作提供了良好平台，推动了生产质量的提升、提高了生产效率并促进了环境保护。巴赫蒂亚尔还表示，两国在该项目上的合作有助于促进伊朗优质商品向中国出口。

巴赫蒂亚尔提到，伊朗艺术和手工艺品在此次国家馆中占据了重要地位，并说：其目的是让参观者了解伊朗的出口潜力并加强两国的文化交流。

伊朗驻北京大使在发言结束时指出，伊朗伊斯兰共和国的能源、石化、采矿、农业和乳制品领域的知名伊朗公司都参展了此次博览会，并表示：伊朗在上海进口博览会的主要目标之一是促进伊中公司在贸易、投资和技术领域的合作。

他补充说，这些企业愿意扩大与中国企业的合作，以实现双方利益。

仪式最后，科学、技术和知识经济战略技术开发中心负责人与一家中国公司签署了一项关于利用纳米技术生产药用植物的合作备忘录。

中国上海进口博览会是中国规模最大、最重要的展会，也是全球最大的进口展览，每年吸引众多国际知名企业参展。