纽约伊斯兰合作组织谴责以色列政权对伊朗的侵略

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰合作组织于当地时间周四发表声明称：以色列政权的侵略行为是对国际法和联合国宪章的公然违反，也是对伊朗伊斯兰共和国主权和领土完整的严重侵犯。

伊斯兰合作组织还强烈谴责以色列政权侵犯伊拉克共和国的主权和领土完整，利用伊拉克领空对伊朗伊斯兰共和国进行侵略行为。

该组织强调，伊朗伊斯兰共和国和其他受影响国家根据国际法和联合国宪章，拥有保护其主权、领土完整、安全和人民的固有权利。

伊斯兰合作组织再次警告称，以色列非法占领政权在巴勒斯坦被占领土上、特别是在加沙和黎巴嫩持续犯下的罪行，以及其在该地区的恶意活动威胁着地区和平、安全与稳定。

该组织呼吁联合国安理会作为维护国际和平与安全的首要责任方，应进行紧急和有效的干预。

此前，由121个国家组成的不结盟运动也发表声明，谴责犹太复国主义政权的罪恶及其对伊朗伊斯兰共和国的蓄意侵略性袭击，并宣称这次袭击严重侵犯了伊朗的主权和领土完整。

不结盟运动（NAM）在一份声明中宣布：“我们以最强烈的措辞谴责以色列政权对伊朗伊斯兰共和国的蓄意侵略行为，这一行为严重侵犯了伊朗的主权和领土完整，并导致四名伊朗军人和一名平民丧生。”

捍卫联合国宪章之友小组强烈谴责以色列政权最近对伊朗伊斯兰共和国的侵略，并称：这次袭击公然违反了《联合国宪章》和国际法的基本原则，是对伊朗主权和领土完整的明显侵犯。

捍卫联合国宪章之友小组发表声明，谴责以色列政权最近的邪恶行为，并补充说：“我们以最强烈的措辞谴责2024年10月26日以色列政权对伊朗伊斯兰共和国进行的有预谋和令人发指的袭击。”