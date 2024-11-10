伊朗学生在印尼世界发明大赛中夺得5枚金牌

据伊通社报道，Mehdi Rashidi于周六表示，2024年印尼世界科学与发明大赛于11月5日开始，历时6天，共有来自24个国家的1098支队伍参加，比赛涵盖了8个领域，包括工程技术、化学与纳米技术、生物技术与环境工程、能源工程、物理与天文学、人工智能与技术、社会科学、教育与教育技术。

他指出，本届比赛分现场赛和非现场赛（线上）两种形式进行，并补充道：伊朗派出了3支现场参赛队伍和2支线上参赛队伍参与了此次比赛。

伊朗学生科学团队负责人继续说道：参加本次比赛的国家包括印度尼西亚、马来西亚、罗马尼亚、捷克共和国、俄罗斯、土库曼斯坦、泰国、越南、南非、阿拉伯联合酋长国、印度、香港和中国。伊朗学生发明者在此次比赛中共获得了5枚金牌和2个特别奖项。

Rashidi表示：由Ilia Majidzadeh和Parsa Karimi组成的团队获得了技术和工程领域的金牌和马来西亚发明与创新组织的特别奖。 由Amir Abbas Kavousi、Amin Salari和Artin Salari组成的团队获得了技术和工程领域的金牌，Nima Sohrabi获得了人工智能技术领域的金牌和罗马尼亚特别奖。

他补充道：由 Artin Radmatin、Niki Abtahi、Baran Bahman、Sarina Nosrati 和 Mohammad Hossein Ezzati 组成的团队在环境工程领域，以及由 Baran Derakhshandeh、Paniz Khalajifar、Golshid Shirvani 和 Yasman Saeedi 组成的团队在生物技术领域，为伊朗赢得了另外两枚金牌。