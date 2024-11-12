第一副总统：加沙和黎巴嫩必须实现有尊严停火

伊朗官方通讯社（IRNA）: 周二上午，穆罕默德·礼萨·阿里夫从沙特阿拉伯参加完第二次伊斯兰合作组织和阿拉伯联盟紧急会议归来后，在记者见面会上表示：“这次会议是在伊朗的建议下举行的，幸运的是，伊斯兰和阿拉伯国家元首对这次会议积极响应。”

第一副总统强调，这次会议得到了最高层的参与。他表示：‘’在这种情况下举行峰会对伊斯兰共和国来说是一次巨大的成功，因为我们的提议得到了回应，沙特阿拉伯是一个很好的东道主。”

他强调：在犹太复国主义政权继续侵略的情况下，举行这次峰会是必要的；它向世界传达了一个信息：‘’这个声音被听到了，会议通过了一项良好而全面的决议，强调停止以色列的行动。”

阿雷夫补充道：我们外交部的同事在这次会议上提出了很好的建议，并得到了普遍认可。

他强调，世界必须认识到，犹太复国主义政权必须受到惩罚。他说：‘’加沙和黎巴嫩受压迫的人民正处于令人担忧的境地，必须优先向他们提供人道援助，并实施有尊严的停火。”

第一副总统强调：‘’该决议的条款之一是寻求将犹太复国主义政权暂停并驱逐出联合国，这会产生良好的政治后果。”’

阿雷夫继续说道：‘’今天，对人权问题充耳不闻的世界必须清醒过来，停止其严厉的双重标准。他们面对数千人的杀戮保持沉默，却在另一个地方哀悼一个人的死亡。”