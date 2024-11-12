文化部长参观中伊联合展览

伊朗官方通讯社（IRNA）: 赛义德·阿巴斯·萨利希在参观了由上海美术馆与马利克图书馆博物馆联合举办的展览后表示：‘’该展览为两国悠久文明历史的文化遗产提供了沟通的契机，另一方面，它为伊朗和中国两国之间实现文化协议奠定了基础。这必将在两国广泛的关系前景中描绘出新的愿景。”

伊朗文化与伊斯兰指导部长指出了在马利克博物馆举行的伊中联合展览中展出的绘画作品的历史和文化价值，并表示：大部分的作品主要来自当代中国杰出画家肖谷。这些作品在题材和内容上都非常有趣，因为它们展示了丝绸之路上人们的日常生活，同时在表现形式上也具有独特的吸引力。

国家马利克图书馆与博物馆政策委员会主席接着指出：在本次展览中展示马利克国家图书馆与博物馆的部分珍贵藏品，涉及中国的文化遗产及相关作品，展示了该图书馆与博物馆所拥有的珍贵文物，这为伊朗的文化外交提供了机会。

伊朗文化与伊斯兰指导部长在参观“丝绸之路上的无尽云海”展览结束时表示：祝愿伊朗和中国的主办方、马利克图书馆与博物馆以及上海收藏艺术博物馆取得成功，我希望这些合作能够以不同的形式继续下去。

鉴于参观者对“丝绸之路上的无尽云海”展览的热烈反响，该展览将延长至公历2024年12月5日。

感兴趣的参观者可于周六至周四上午8:30至下午16:30前往该文化场所参观。