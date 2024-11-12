伊朗摄影师作品亮相中国艺术摄影展，640幅作品展现异域风情

伊朗官方通讯社（IRNA）: 第十九届中国国际艺术摄影展在珠海开幕，将在古元美术馆展出两个月。本届中国艺术摄影展由中国摄影家协会和中国文联主办，共收到伊朗摄影师640幅参赛作品。

展览的公共展区共展出276幅照片，其中112幅来自外国摄影师，164幅来自中国摄影师。

蓬皮杜艺术中心阿利安·萨亚格、巴西摄影家协会主席卡洛斯·詹德拉、德国职业摄影师协会前主席克劳斯·梅伦坦、澳门摄影家协会会长顾敬文、南非摄影家协会前主席约翰·范德瓦尔特作为国际评委，与多位中国专业摄影师共同负责本届艺术摄影展作品的评审工作。

第十九届中国国际艺术摄影展除了公共展区外，还设有两个特别展区，其中之一是作为奥运会主办国的法国，其展区由蓬皮杜艺术中心策展。此外，伊朗被邀请为本届展览的特别嘉宾，占据了展览的主要部分。

内达·雷哈尼（Neda Rayhani）策划的“伊朗无国界，阳光与诗歌之国”展区，展示了40张伊朗自然风光与文化的照片。该展区面积超过一千平方米，向观众展示了伊朗的原始景观与丰富的文化多样性。

中国文联副主席、理事会成员咸阳出席了伊朗展区的开幕仪式。他感谢伊朗作为特邀嘉宾来参展，并表示这是我们首次举办如此规模的伊朗展览，此展展示了这个国度的惊人美景。