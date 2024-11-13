五角大楼证实：美军驱逐舰遭也门军队袭击

据伊通社（IRNA）援引法新社报道：五角大楼发言人帕特里克·赖德周二晚间表示，一艘美国驱逐舰遭到至少8架无人机、5枚反舰弹道导弹和3枚反舰巡航导弹的袭击。

赖德声称，驱逐舰进行了反击，未造成任何损伤或人员伤亡。

同日，也门武装部队发言人叶海亚·萨雷亚准将宣布，三艘美国海军舰艇在红海和印度洋遭遇多枚弹道导弹、巡航导弹和无人机的袭击。

萨雷亚准将称，这些袭击是为了回应美国和英国对也门的侵略，以及对巴勒斯坦和黎巴嫩兄弟姐妹的支持。他还表示，在真主的帮助下，也门武装部队的导弹和无人机部队进行了两次特别军事行动。第一次行动针对位于印度洋的美国航母“亚伯拉罕·林肯号”。第二次行动则针对红海的两艘美国驱逐舰。 萨雷亚准将强调，这两次行动均取得成功，持续了八个小时。

他还补充说，过去几个月，也门部队为了支持加沙地带巴勒斯坦人民的抵抗运动，在红海、印度洋和曼德海峡袭击了以色列的数艘货船，以及为以色列运送物资或驶往巴勒斯坦被占领土港口的其他国家船只。

也门武装部队表示，在犹太复国主义政权停止对加沙地带的袭击和屠杀之前，他们将继续攻击以色列船只以及前往巴勒斯坦被占领土的其他国家船只，以及支持以色列在红海的军事行动的船只。