加沙北部断粮一个月，联合国呼吁以色列解除封锁

据伊通社（IRNA）援引埃及《曙光报》报道，UNRWA强调，加沙地带正处于灾难性境地，近期收到的援助已经降至最低。10月份，每天只有37辆卡车的人道主义援助进入该地区。

UNRWA补充说，每天仅37辆卡车远远不足以满足该地区220万居民的需求。

UNRWA指出，以色列拒绝了所有进入加沙北部的食物运输请求，已连续一个月禁止食物进入该地区。

世界红十字会巴勒斯坦代表团也对加沙地带的现状表示担忧。他们指出，由于加沙北部局势恶化，巴勒斯坦人无法获得适当的医疗服务，严重影响了当地平民的生活。