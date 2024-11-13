加沙北部断粮一个月，联合国呼吁以色列解除封锁

据伊通社（IRNA）援引埃及《曙光报》报道，UNRWA强调，加沙地带正处于灾难性境地，近期收到的援助已经降至最低。10月份，每天只有37辆卡车的人道主义援助进入该地区。
UNRWA补充说，每天仅37辆卡车远远不足以满足该地区220万居民的需求。
UNRWA指出，以色列拒绝了所有进入加沙北部的食物运输请求，已连续一个月禁止食物进入该地区。
世界红十字会巴勒斯坦代表团也对加沙地带的现状表示担忧。他们指出，由于加沙北部局势恶化，巴勒斯坦人无法获得适当的医疗服务，严重影响了当地平民的生活。
伊通社（IRNA）德黑兰11月13日报道：联合国近东救济工程处（UNRWA）表示，加沙地带的人道主义形势严峻，一个月以来，以色列阻止任何食物进入加沙北部。
据伊通社（IRNA）援引埃及《曙光报》报道，UNRWA强调，加沙地带正处于灾难性境地，近期收到的援助已经降至最低。10月份，每天只有37辆卡车的人道主义援助进入该地区。
UNRWA补充说，每天仅37辆卡车远远不足以满足该地区220万居民的需求。
UNRWA指出，以色列拒绝了所有进入加沙北部的食物运输请求，已连续一个月禁止食物进入该地区。
世界红十字会巴勒斯坦代表团也对加沙地带的现状表示担忧。他们指出，由于加沙北部局势恶化，巴勒斯坦人无法获得适当的医疗服务，严重影响了当地平民的生活。
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