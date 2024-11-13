犹太复国主义政权承认：自加沙战争爆发以来已有5,331名以色列士兵受伤

以色列军队还宣布，自2023年10月7日加沙战争爆发以来，已有5,331名士兵受伤，其中779人重伤。

据犹太复国主义军队公告，目前有261名在加沙和黎巴嫩战斗中受伤的士兵正在接受治疗，其中23人伤势危重。

以色列军队补充道：自战争爆发以来，已有56名士兵死亡。

昨天，希伯来媒体报道称，在加沙地带北部的两次独立行动中，有5名犹太复国主义士兵被打死，其中包括一名陆军少校。

与此同时，观察人士报告称，以色列军队的伤亡消息被严格审查，媒体被要求在未经相关部门协调的情况下不得发布此类新闻。