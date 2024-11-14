阿姆斯特丹的亲巴勒斯坦抗议者再次举行示威活动

据伊通社（IRNA）援引今日俄罗斯（RT）报道，周三晚上，示威者举着巴勒斯坦旗帜，高喊“阿姆斯特丹反对种族灭绝”和“解放巴勒斯坦”等口号。
据今日俄罗斯报道，阿姆斯特丹警方在上周骚乱之后开放了自身权限，并逮捕了数百名抗议者。
伊朗官方通讯社（IRNA）：一些反对犹太复国主义的活动人士和巴勒斯坦支持者在周一晚上于荷兰阿姆斯特丹举行了反以色列抗议活动。
随着荷兰安全部队对示威者的攻击，这场抗议活动演变为暴力冲突。
在这场冲突中，一列电车被烧毁。
伊通社（IRNA）德黑兰11月14日报道：尽管荷兰当地政府在上周阿姆斯特丹发生骚乱后宣布禁止在该市举行示威活动，但市民们再次走上街头，支持巴勒斯坦人民，并抗议政府发布的禁止在阿姆斯特丹市中心示威游行的公告。
据伊通社（IRNA）援引今日俄罗斯（RT）报道，周三晚上，示威者举着巴勒斯坦旗帜，高喊“阿姆斯特丹反对种族灭绝”和“解放巴勒斯坦”等口号。
据今日俄罗斯报道，阿姆斯特丹警方在上周骚乱之后开放了自身权限，并逮捕了数百名抗议者。
伊朗官方通讯社（IRNA）：一些反对犹太复国主义的活动人士和巴勒斯坦支持者在周一晚上于荷兰阿姆斯特丹举行了反以色列抗议活动。
随着荷兰安全部队对示威者的攻击，这场抗议活动演变为暴力冲突。
在这场冲突中，一列电车被烧毁。
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