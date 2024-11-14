阿姆斯特丹的亲巴勒斯坦抗议者再次举行示威活动

伊通社（IRNA）德黑兰11月14日报道：伊朗外交部发言人在访问伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）时表示，该通讯社拥有近百年的历史，并积累了丰富的专业知识和经验，他对该新闻社在促进公众意识和文化方面所提供的持久而宝贵的服务表示高度评价。