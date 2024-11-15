真主党：在周四针对以色列开展了 32 次行动

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩伊斯兰抵抗战争媒体报道，黎巴嫩真主党在几小时前发表的一份声明中宣布，位于巴勒斯坦被占领城市阿卡北部的以色列什拉加军事基地遭到导弹袭击。

真主党在另一份声明中表示，我方首次对特拉维夫的特拉海姆基地发动袭击。

该基地是以色列军队情报部门在特拉维夫市的一个分支机构，距离黎巴嫩边境120公里。

在另一份声明中，真主党宣布对聚集在“蒂尔哈法”定居点西郊的以色列军队发动导弹袭击。

在这次袭击中，真主党使用了未提及名称的特殊导弹。