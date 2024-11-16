亚洲青少年攀岩赛：萨琳娜·加法里 夺金

伊朗官方通讯社（IRNA）: 在正在印度举行的亚洲青少年攀岩锦标赛中，女子组的 萨里娜•加法里 在青年组抱石项目的决赛中获得第一名，夺得金牌。

此外，在该项目的青年组比赛中，我国国家队的另一名队员萨拉·扎雷扎德也在决赛中获得了第五名。

在该项目的该组别中，来自日本的攀岩运动员分名列第二和第三。

此前，马赫迪萨·哈米德·内贾德 (Mahdisa Hamid Nejad) 曾在抱石项目中获得银牌，而穆罕默德·礼萨·塔拉尼 (Mohammad Reza Tarlani) 在同一项目中排名第五。