教皇：国际社会应调查加沙的“种族灭绝”

据IRNA援引路透社周日报道：教皇方济各在批评以色列政权在加沙战争中的行动时，建议国际社会调查以色列政权在加沙的军事行动是否构成对巴勒斯坦人民的种族灭绝。

教皇周日在一本新书中以书面形式发表了他的讲话，他说一些国际专家认为“加沙正在发生的事情具有种族灭绝的特征”。

世界天主教领袖表示：“我们必须仔细研究，以评估这些行动是否符合国际法学家和国际组织所定义的种族灭绝的确切定义。”

犹太复国主义政权否认所有种族灭绝的指控。该政权外交部尚未对教皇的声明作出回应。