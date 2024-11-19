联合国：自去年以来以色列袭击了黎巴嫩136个医疗中心

据IRNA记者报道，联合国发言人斯蒂芬·杜雅里克当地时间周一宣布：世界卫生组织报告称，自去年10月以来，黎巴嫩境内医疗中心已遭受136起袭击，这导致 212 名卫生工作人员死亡，其中仅上周就有 70 人死亡。

联合国发言人表示：联合国人道主义事务协调办公室（OCHA）表示，黎巴嫩平民、援助人员和卫生工作者仍继续受到全国各地袭击升级的影响。

杜贾里克表示：“贝鲁特人口稠密的南部地区的袭击仍在继续，昨天贝鲁特的一处中心遭到空袭，导致更多人逃离家园。”