伊斯兰共和国通讯社首席执行官：抵抗的声音不会被压制

伊朗官方通讯社（IRNA）：侯赛因·贾贝里·安萨里周一在哀悼声明中写道，此次恐怖袭击是“以色列持续实施公然国家恐怖主义政策的又一例证，同时也揭示了犹太复国主义罪犯对真相以及媒体真相守护者的敌视态度。” 他呼吁全世界所有记者和媒体团结起来，支持新闻工作者反对犹太复国主义罪犯的国家恐怖主义。

IRNA首席执行官全文声明如下：

奉至仁至慈的真主之名，

烈士穆罕默德·阿菲夫，黎巴嫩真主党新闻宣传负责人，是抵抗犹太复国主义占领者的坚定声音。在以色列最近的恐怖行动中，他实现了其长久的殉道愿望，与安拉相会。

这次恐怖行动是“以色列持续实施公开国家恐怖主义政策的又一例证，同时也展现了犹太复国主义罪犯对真相及媒体真相守护者的敌视”。 这一政策在血腥的加沙战争期间，有计划地针对210多名记者和媒体工作者实施暗杀，这进一步显现其真实面目，使全世界更加清楚地认识到其残暴行径。

毫无疑问，这些暗杀和犯罪无法压制反抗的声音。只要占领和犯罪继续存在，对占领的抵抗就会继续下去，而真相与觉悟的守护者——正直的记者们，将始终传递抵抗的声音。

我再次强调，全世界所有记者和媒体需要团结一致，支持媒体人士打击犹太复国主义罪犯的国家恐怖主义；同时，我向为主道奋斗的战士、亲爱的兄弟穆罕默德·阿菲夫及其家人，以及他在真主党中尊贵的同仁和伙伴表示祝贺与哀悼。我祈求全能的真主为那位亲爱的人和所有的幸存者带来怜悯和恩典、耐心、奖励和成功，以继续其光荣的道路。

伊通社11月18日星期一报道，黎巴嫩真主党在一份声明中证实了其新闻负责人穆罕默德·阿菲夫·纳布尔西的殉难。