穆罕默德·贾瓦德·扎里夫向世界犹太人传达的信息

伊朗官方通讯社（IRNA）: 该信息指出：我国两千多年来，一直是不同宗教信仰的信徒、各种文化的传承者、以及多元人类价值和理想的捍卫者之间和谐共存的象征，涵盖了不同的种族、民族和语言。支持受压迫者、难民、逃亡者以及从种族屠杀中逃生者，一直是这个伟大民族的历史特征。无论是在大约2600年前，在巴比伦压迫下的犹太人，还是在第二次世界大战期间因逃避纳粹主义和法西斯主义而被迫流离失所的犹太人，亦或是逃离外来侵略者的阿富汗难民，以及逃避侵略和种族隔离的巴勒斯坦人、黎巴嫩人和叙利亚人。

扎里夫继续传达的信息是：我们伊朗人在历史上一直在寻求和平，但从未忽视捍卫祖国。我们已将侵略者和入侵者消化并吸收到我们的文化中，我们从未停止支持被压迫者。

大约十年前，我有幸参与了多边外交中的一项独特计划，其致力于结束关于伊朗和平核计划所制造的虚假危机。然而，内塔尼亚胡本人正是制造这一虚假危机的幕后推手，他将自己的“历史使命”定义为阻止这一核协议并将其破坏：这个协议本可以确保那个撒谎的牧羊人不断喊叫的“狼”，永远不会出现。

总统的战略副手指出：该协议本可以成为新时期和平与安宁和区域合作的基础，并使该地区摆脱威胁、对抗和日益紧张的局势。但没过多久，内塔尼亚胡及其极端主义和犹太复国主义伙伴的邪恶破坏很快就起到了作用。这一历史性机会被剥夺了，因为他们站在了历史的错误一边。

如今，内塔尼亚胡及其政权在西方支持者的陪同下，再次站在了历史的错误一边，他们在地区发动了屠杀与毁灭的机器。在这场种族灭绝袭击中，犯下了谋杀和反人类罪，夺走了五万名平民的生命，其中包括一万名儿童。但反对占领的抵抗运动并不会因为儿童甚至抵抗运动领导被杀而消亡。

我确信，对于所有犹太教信仰和犹太血统的人民来说，一个没有任何成就，只是充斥着种族歧视、种族灭绝、侵占掠夺和组织暴力的恐怖主义政权，是无法代表我们尊敬的天启犹太教和亚伯拉罕宗教的。相反，这个政权及其行为正是纳粹主义和法西斯主义黑暗面的体现。

扎里夫表示，侵略性的犹太复国主义不过是一个世俗的、侵略性的运动，通过欺骗利用犹太教，来扩展其殖民主义和种族主义的计划。他接着指出：犹太复国主义政权滥用第二次世界大战期间犹太人遭受的大屠杀（Holocaust）的惨痛记忆，把这些受害者的经历、名誉、鲜血和生命当作政治工具，为其自身的目的服务。然而，犹太复国主义本质上不过是种族主义、极端民族主义、种族歧视和煽动对其他民族或宗教的敌视。

犹太复国主义者虚伪地声称自己是全球犹太人的代表和避难所，而实际上，他们是其信誉和安全的最大敌人。

这个政权不仅不是先知穆萨（愿他安息）十诫的持有者和代理人，反而一一践踏了其中每一条仁爱和宽恕的教义。

这个政权唯一的神是权力，而不是真主。这个政权将犹太人和非犹太人都带到了犹太复国主义的祭坛上。这个政权徒劳地利用造物主神的名义来为种族灭绝辩护。这个政权摧毁了历史上所有犹太人的荣誉和荣耀。这个政权通过设立强奸和迫害巴勒斯坦人的集中营，撕裂了他们的尊严。

这个政权的全职工作就是窃取人们的土地和房屋。这个政权已经使散布虚假证词成为一个全球产业。这个政权将他人视为类人动物，并侵占他们的房屋、村庄和整个国家。而这样的事件还在继续。

我的犹太同胞们，全球各地的犹太人们，你们不仅因目睹犹太复国主义者对他人犯下的罪行而感到震惊，更是犹太复国主义对你们身份和信仰侵犯的直接受害者。你们此前在西方国家的首都城市中，对遭受犹太复国主义压迫的巴勒斯坦人民和世界其他地区的受害者表达了支持，请继续坚持这份正义立场。