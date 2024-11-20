伊朗外交部长：伊朗坚定支持叙利亚，并谴责以色列侵略

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿拉格奇称，双方就加沙和黎巴嫩局势以及两国牢固的战略关系进行了积极讨论。他强调，伊朗欢迎叙利亚的稳定与团结，并谴责任何试图破坏叙利亚安全的企图。 他指出，以色列从巴勒斯坦到黎巴嫩再到叙利亚的侵略行为，展现了其侵略性和犯罪本质，旨在破坏地区和平与稳定，并呼吁国际社会和联合国谴责这些罪行。

关于以色列最近的侵略行为，阿拉格奇表示，伊朗已向以色列及任何威胁伊朗的势力明确传达了其战略，伊朗有权回应针对其领土的任何侵略行为，这是伊朗国防政策的一部分。 他同时补充，伊朗将以智慧和理性作出回应，不会做出情绪化的决定，但会适时采取行动。 他认为对伊朗的极限施压政策行不通，伊朗的极限抵抗策略已证明这一点，美国官员也承认其政策失败。 阿拉格奇建议美国放弃极限施压，转而采取理性策略。

萨巴格在会上表示，以色列在该地区加剧紧张局势的行为是美国和以色列共同计划的一部分，旨在重新划定地区格局，而以色列只是其工具。 尽管叙利亚已成功驱逐许多恐怖组织，但叙利亚北部仍有一些恐怖组织在活动，叙利亚正在与之斗争。 萨巴格指出，以色列未能实现其目标，试图让叙利亚自顾不暇，但这不会奏效。