外交部发言人：联大三委通过反伊朗决议的决定是一个政治性且不合理的行为。

伊朗官方通讯社（IRNA）: 伊斯梅尔·巴卡伊于2024年11月21日星期四的声明中表示，由加拿大、美国、德国、英国以及其他一些西方国家提出的反伊朗决议草案，完全暴露了这些国家的虚伪行为。他指出，这些国家不仅本身是人权的侵犯者，而且还是以色列政权在巴勒斯坦种族灭绝罪行中的共犯。他形容，这一决议草案是设计者虚伪本质的体现，并且表明这些国家将崇高的人权概念降低为施加政治压力、干涉独立民族事务的工具。

他强调：伊朗伊斯兰共和国将毫不犹豫地采取一切行动来维护和促进人权。