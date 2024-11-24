卡萨姆导弹袭击犹太复国主义政权的重要军事基地

据伊朗伊斯兰共和国通讯社周六援引萨马通讯社报道称，哈马斯军事分支在声明中表示，他们对犹太复国主义军队的Raeem军事基地进行了精确打击。

埃兹丁·卡萨姆旅宣布，这次袭击是使用短程Rojum导弹进行的。

Raeem犹太复国主义军事基地被称为加沙特种部队的总部，这支大规模的军事力量整合了以色列政权军队的所有军事编制，其主要职责是确保边境的全面安全，覆盖范围从拉法东部延伸至被占领土内的齐基姆定居点，与埃及接壤的所有边界区域均在其防御任务范围内。