外交部发言人：针对加沙妇女和女童的暴力行为史无前例，令人震惊

据伊朗伊斯兰共和国通讯社 (IRNA) 周日晚间报道： 巴卡伊 在 X 社交平台（前 Twitter）的个人账号中写道：在国际禁止暴力侵害妇女日之际，让我们铭记数十年来因残酷占领和殖民种族灭绝行为导致的巴勒斯坦被占领土上的极端暴力。

外交部发言人表示：针对加沙妇女和女童的暴力行为的程度和强度是前所未有的，令人震惊的。去年，数以万计的巴勒斯坦妇女和女童被杀或受伤，加沙的所有母亲、妇女和女童都遭受着饥饿和频繁的被迫流离失所。

他表示：世界必须站起来捍卫巴勒斯坦妇女和女孩。