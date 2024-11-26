中国外交部发言人：美国及其盟友通过采取单边措施破坏世界秩序

据伊通社（IRNA） 援引《环球时报》报道，中国外交部发言人毛宁在几次单独评论中谴责了美国利用台湾遏制北京的政策、芯片出口限制以及在亚洲增加军事部署的行为。

她表示，中方坚决反对美国以国家安全为由，过度使用出口管制手段，对中国实施不合理的封锁与打压。

毛宁指出，美国的这些做法不仅违背了市场经济的基本规则和公平竞争的原则，还破坏了国际间的经贸秩序，影响了全球产业链和供应链的稳定性。

中国外交部发言人强调，中国将采取一切必要措施，确保中国企业的合法权益得到妥善保护。