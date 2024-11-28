据伊朗官方通讯社（IRNA）：在与海军军官和指挥官会晤纪念1980年11月28日“皮坎号”导弹艇在与伊拉克巴尔赫党军队战斗中取得辉煌胜利——海军日之际，武装部队总司令称海军是当今世界一支至关重要、决定性的力量。他还赞扬了海军在作战、情报、后勤、建设和创新等各个领域的卓越表现，并强调：武装部队，特别是海军，其战略方向应在所有行动和计划中集中精力提高战备水平和作战能力。

阿亚图拉·哈梅内伊认为，增强战斗力可以有效预防敌人的侵略，并补充道：武装部队最重要的任务是防止入侵，因此，必须采取行动并突出国家的战斗力，使那些敌视伊朗的人切实感受到，任何冲突都会给他们带来巨大的代价。

伊斯兰革命领袖认为继续执行海上任务是必要的，并表示：正如之前所说，第86号舰队编队为期数月的任务及其细节可以用语言和艺术手段传达给公众。话题：伊朗总司令强调武装部队提升战备状态和作战能力

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）德黑兰11月28日报道：伊朗武装部队总司令表示，武装部队，特别是海军，所有行动和计划都应集中于提高战备状态和作战能力。

据伊朗官方通讯社（IRNA）报道：在与海军军官和指挥官会晤纪念1980年11月28日“皮坎号”导弹艇在与伊拉克巴尔赫党军队战斗中取得辉煌胜利——海军日之际，武装部队总司令称海军是当今世界一支至关重要、决定性的力量。他还赞扬了海军在作战、情报、后勤、建设和创新等各个领域的卓越表现，并强调：武装部队，特别是海军，其战略方向应在所有行动和计划中集中精力提高战备水平和作战能力。

阿亚图拉·哈梅内伊认为，增强战斗力可以有效预防敌人的侵略，并补充道：武装部队最重要的任务是防止入侵，因此，必须采取行动并突出国家的战斗力，使那些敌视伊朗的人切实感受到，任何冲突都会给他们带来巨大的代价。

伊斯兰革命领袖认为继续执行海上任务是必要的，并表示：正如之前所说，第86号舰队编队为期数月的任务及其细节可以用语言和艺术手段传达给公众。