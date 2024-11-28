犹太复国主义者要求加沙地带停火

据伊通社（IRNA）周四上午援引“今日巴勒斯坦” 报道，犹太复国主义示威者要求犹太复国主义内阁通过类似与黎巴嫩达成的停火协议，结束在加沙地带的战争。

抗议的犹太复国主义者要求与巴勒斯坦抵抗运动（哈马斯）签署交换人质协议，将被扣押的犹太复国主义者从加沙地带释放。

另一方面，一群犹太复国主义者在特拉维夫以色列战争部前举行抗议活动，反对在加沙实现停火，并将其视为犹太复国主义政权领导人的耻辱性失败。

根据媒体报道，犹太复国主义者在被占领圣城的示威活动演变为暴力冲突，以色列警方逮捕了多名抗议者。