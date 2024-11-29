伊朗否认违反《化学武器公约》指控

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗常驻联合国代表团当地时间周四表示，伊朗作为曾遭受美西方为萨达姆政权提供化学武器的攻击的受害者，是《禁止化学武器公约》的负责成员国。

伊朗常驻联合国代表团补充道，近几十年来，没有任何关于伊朗违反该公约的报道。目前的指控源于犹太复国主义政权在黎巴嫩战场失败后发动的舆论战。

这些针对伊朗的指控是在国际机构已确认犹太复国主义政权在黎巴嫩和加沙战争中使用了禁用武器的情况下提出的，而伊朗要求对以色列使用禁用武器进行国际调查。