外交部发言人：叙利亚恐怖分子的存在是因为美国的驻军

伊朗官方通讯社（IRNA）: 外交部发言人伊斯梅尔·贝卡伊 今天（12 月 2 日星期一）在与记者举行的每周新闻发布会上就最近几天的事态发展表示：今天恰逢1979年全民公投和伊朗宪法通过的周年纪念日。

他说：外交部长过去几天的行动包括了参加在葡萄牙举行的文明联盟会议，并在会议期间与各国外长进行了会晤，讨论重要的地区事态发展，特别是聚焦于制止加沙的种族灭绝和黎巴嫩的暴行。

贝卡伊补充道：外交部长昨天从叙利亚出发，今天抵达土耳其。叙利亚境内的恐怖分子重新活跃起来，采取紧急行动制止他们的活动是非常必要的。 ECO 会议将于今天在马什哈德举行专家级的会议，主会议将于明天开始。

中国官员访问伊朗落实25年协议

贝卡伊提到中国总理将在下周访问德黑兰以及伊朗在打击恐怖主义方面的期望，并表示：打击恐怖主义是各国的共同责任，我们相信有关国家都会不遗余力的帮助叙利亚打击恐怖主义。

他说：首先，叙利亚政府作为和平的主要责任方和守护者，将会采取主要行动，而积极提供援助的国家也一定会履行自己的责任。关于中国官员对伊朗的访问，这是常规事宜，而且此行是在落实伊朗与中国之间的战略协议，希望在此次访问中，一系列协议能够付诸实践。