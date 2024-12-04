伊中强调两国合作对地区和平安全的影响

伊朗官方通讯社（IRNA）：在这次会谈中，双方重申了在《伊朗与中国全面战略合作计划》框架下推进合作与发展的重要性。

今天上午（星期三）在萨阿德阿巴德宫举行的会议上，伊朗和中国两国代表团就如何扩大合作，特别是在经济领域及双方共同感兴趣的领域进行了讨论和交流。

阿雷夫和张国清在此次会见中再次强调，中伊两国作为亚洲重要国家，两国关系的深化对地区和平与安全具有重大影响，并强调了拓展合作领域和扩大经济交流的重要性。